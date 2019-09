Sassari. Precisazioni invio domande candidature commissione disabilità

In relazione all’avviso sulle candidature per la nomina a componente della commissione comunale sulle Disabilità, il Comune di Sassari precisa che le comunicazioni inviate alla posta elettronica certificata dell’Ente (protocollo@pec.comune.sassari.it ) devono essere inviate da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Per email non certificate si dovrà inviare la candidatura all’indirizzo di posta elettronica non certificata: protocollomail@comune.sassari.it.

Restano valide tutte le altre indicazioni fornite nell’avviso, così come quelle di carattere più generale relative all’invio di comunicazioni o istanze al Comune.