Sassari: grande partecipazione al convegno Is.Be. “Il sacro, la memoria, il tempo”

Dai pastafariani ai maradoniani, sono circa trecento le nuove forme di fede in Italia che, tra il pullulare di sette e santoni, mitizzano le realtà più diverse senza trovare la via alla comprensione del sacro. Il dato è emerso durante il convegno “Il sacro, la memoria, il tempo”, organizzato nei giorni scorsi al Villino Ricci dall’Istituto Camillo Bellieni per analizzare, attraverso un confronto tra studiosi, teologi, scienziati e artisti, lo smarrimento dei valori dell’uomo contemporaneo.