Cagliari, Wiki Loves Monuments. Un concorso fotografico per valorizzare il nostro patrimonio culturale

L’iniziativa, nata nel 2010 in Olanda, da otto anni viene promossa anche in Italia e con oltre 10.000 monumenti fotografabili. Per partecipare basta inviare le foto dei monumenti indicati sul sito wikilovesmonuments.wikimedia.it, che per la Sardegna comprende oltre 400 monumenti del nostro patrimonio culturale, tra beni storico-artistici e naturalistici. Le immagini potranno essere caricate nel sito esclusivamente nel mese di settembre, dall’1 al 30, ma gli scatti possono risalire a qualsiasi altro momento precedente.I migliori scatti dell’edizione italiana 2019, selezionati da una Giuria composta da fotografi professionisti ed esperti wikipediani, saranno premiati con buoni regalo e concorreranno a far parte della classifica internazionale del concorso, che si svolgerà in contemporanea con oltre 50 paesi in tutto il mondo.

Il concorso è attualmente promosso dagli uffici MiBAC della Sardegna: Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Sardegna, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, Archivio di Stato di Cagliari, Biblioteca Universitaria di Cagliari. È altresì promosso dal Comune di Alghero-Fondazione di Alghero e dall’Associazione Imago Mundi ONLUS per Monumenti Aperti.

Il concorso rappresenta un’occasione unica per valorizzare le bellezze regionali, tracciare una memoria documentale anche di quelle meno conosciute, rendendole note a livello globale attraverso le piattaforme Wikimedia. Wiki Loves Monuments Italia 2019 è un’iniziativa di Wikimedia Italia, che dal 2005 promuove la produzione, la raccolta e la diffusione di contenuti liberi, con il supporto di BASE Milano, FIAF, ICOM Italia, Fondation Grand Paradis, Touring Club Italiano e la media partnership di IgersItalia.