Premio Galante Oliva: i vincitori della I edizione

L’elevato spessore degli elaborati finalisti del concorso, per le diverse categorie, ha spinto la giuria di esperti -nella persona del Presidente Prof. Giuseppe Cacciatore, Docente Emerito di Storia della Filosofia della UNINA “Federico II”, Accademico dei Lincei- a deliberare l’assegnazione di Menzioni Speciali e Menzioni Particolari ad alcuni degli elaborati ritenuti, in fase di valutazione, particolarmente significanti, pur non essendo risultati vincitori.

Premio Galante Oliva: i premiati

Di seguito si da comunicazione ufficiale dei premiati suddivisi per le categorie a concorso e per la sezione particolare del concorso riservato alle scuole, “Piccoli Semi”.

Sezione “Inediti”

1° premio a “Donne di carta”, di Mara Cinquepalmi.

Menzione particolare a:

“1948 – l’anno della svolta” , di Mario Avagliano;

"Carlo Afan De Rivera" , di Giuseppe Fascari;

"Lucri di guerra" , di Fabio Ecca;

"La tela degli svizzeri" , di Angelo Verrillo;

"In alto a sinistra" , di Alfonso Annunziata;

"Altri orizzonti" , di Lucia Piero;

, di Lucia Piero; “Intrighi poliedrici”, di Idilio Galeotti.

1° premio a “Siamo ciò che facciamo…”, di Vincenzo Liarda.

Menzione particolare a “Racconti”, di Giuseppina Esposito.

Sezione “Tesi”

1° premio a “L’antifascismo militante a Roma, 1970-1976: parole pubbliche e memorie private”, di Jessica Matteo;

Menzione speciale a:

“Dall’Oriente: Femminismo, Confederalismo ed altre Rappresentazioni” , di Sara Concetta Santoriello;

"Oltre le apparenze: un'analisi sociologica della storia dei vinti" , di Mariarosaria Nizza;

, di Mariarosaria Nizza; “Emigrare negli anni del Boom: La storia di Giovanni e Angela”, di Federica Ruggiero.

Sezione “Piccoli semi”

1° premio a “Racconti di viaggio“, di Samuele Perugino.