Pesca sportiva: il 28 e il 29 settembre, il 1° “Salento Spinning Experience”

Sabato alle 18, all’interno dell’Armeria Due Punti Sport a Novoli, il pro-staff Shimano Pierluigi Cantafio presenterà la nuova gamma Shimano e G. Loomis dedicati allo spinning in salt water.

Domenica a Porto Badisco, sul tratto di costa compreso con Torre Sant’Emiliano, si disputerà la gara di spinning in-shore. Alle 4 arrivo e accredito dei partecipanti presso il bar ristorante “L’Approdo di Enea” a Porto Badisco; alle 5 inizierà la gara che terminerà alle 9.

A seguire la pesatura delle prede e la premiazione. Premi speciali saranno: la preda più grande, lo spinner più lontano e più giovane.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Salento Anglers è nata, nell’aprile del 2019, da un gruppo di amici che amano e credono nella pesca sportiva come mezzo di aggregazione. L’evento ha raggiunto il sold-out delle 100 iscrizioni previste, dopo appena 10 giorni dalla sua uscita, e almeno altrettante richieste di iscrizione sono arrivate nei giorni successivi.

I partecipanti – spiega il presidente Paolo Rossetti – provengono da tutta Italia: Gorgonzola, Ancona, Reggio Calabria, Termoli, Bari, Matera, Brindisi, Lecce, Taranto, solo per citarne alcune, e si sfideranno tra loro per l’aggiudicazione di 10 premi di importante valore, oltre a tre premi speciali, in un clima di grande rispetto reciproco e soprattutto nel rispetto delle specie insidiate che dovranno essere obbligatoriamente rilasciate se sottomisura (come previsto dal regolemento di gara e dal regolamento FIPSAS). Ai venti commissari che vigileranno attentamente sul campo gara, per garantirne il corretto svolgimento, si aggiunge il supporto dei volontari dell’associazione Hydro di Otranto.