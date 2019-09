Codrongianus: il 27 settembre, al via nella Basilica di Saccargia, il festival “Liquida”

Liquida: il programma di venerdì 27 settembre

Tante le voci chiamate, in questa prima giornata, ad indagare il giornalismo in maniera diversa e innovativa, a partire dall’idea di una produzione letteraria inquadrata in un contesto fatto ormai essenzialmente di notizie liquide.

Alle 16:30 toccherà a Sergio Rizzo, già prestigiosa e autorevole firma del Corriere della Sera con spiccata tendenza al fare inchiesta, presentare alla platea il suo “La memoria del Criceto” (Feltrinelli), viaggio fra ironia e disperazione da compiere fra le grandi amnesie d’Italia. In compagnia dell’autore, il giornalista Celestino Tabasso, presidente Asso Stampa sarda.

Alle ore 18 spazio e voce all’Associazione Stampa Sarda, che, con grande entusiasmo, ha accolto l’invito a partecipare e ha promosso la partecipazione al festival, salire sul palco per un incontro dedicato al tema “Mi Ritorni in Mente“.

Alle 19 si scende in campo pronti a raccontare il calcio, affidato all’inconfondibile voce di Riccardo Cucchi e al piacevole narrare di Piero Trellini, per l’incontro intitolato “Fuorigioco: il romanzo del calcio“, chiacchiere e riflessioni su Italia-Brasile, Tutto il Calcio Minuto per Minuto, sport e pallone con Aldo Addis a fare da regista e servire ad hoc il due fuoriclasse del pallone.

Alle ore 20 appuntamento ad alta intensità: sarà la giornalista Mariella Careddu a raccontare assieme a Floriana Bulfon, giornalista sotto scorta, una straordinaria e complessa storia di giornalismo di inchiesta, coraggio, paura e decadenza fra i Casamonica e le “Infiltrazioni Pericolose”.

Quindi, alle ore 21, la proiezione del documentario di inchiesta giornalistica “Il Grano e La Volpe” di Raffaele Manco e Vincenzo Guerrizio, introduzione di Raffaele Manca e Francesco Deplano: una sera di marzo del 1994, un elicottero della Guardia di Finanza in volo e poi scomparso, un mistero in cerca di soluzione e verità.

Sabato 28 settembre

Sabato 28 si comincia alle 18 con il “Pink Tank. Donne al Potere, Potere alle Donne” con Serena Marchi che oggi è a Cagliari, nell’ambito della collaborazione con Éntula, e domani (27) sarà a Macomer, presso il Centro Servizi Culturali.

Ancora al femminile il tema del secondo incontro in programma alle 19: sul palco l’ex parlamentare Flavia Perina, elemento di discussione “L’Altra Narrazione: il giornalismo delle donne“.

Luca Telese guiderà la platea in un viaggio “Dagli anni di piombo alla terza Repubblica, breve storia dell’odio in Italia“, poi chiusura in musica con i Siki in concerto con il loro nuovo e strepitoso “Nave Madre“.

Domenica 29 settembre

Domenica 29 alle 19, la documentarista Lisa Camillo si interrogherà e risponderà sul tema “L’Isola che non c’entra“.

A seguire, ore 20, Pino Corrias si cimenterà con un interessante viaggio tra i misteri d’Italia.

Giù il sipario alle ore 21: Saverio Tommasi chiuderà il festival “Liquida” con “Aneddoti e curiosità spinte sul mondo dell’informazione“.