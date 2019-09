Oristano.Consorzio Coralis e Supermercati Vicino a te: quando la comunione di intenti porta al success

La storia della famiglia Frongia nasce nel 1975 ad Oristano con il primo punto vendita a conduzione familiare.

La famiglia Frongia, negli oltre quarant’anni di esperienza, con i supermercati Vicino a Te ha saputo stare al passo con le esigenze dei suoi clienti interpretando in maniera costruttiva ed efficace il ruolo della distribuzione moderna nel settore del food retail.

Negozi di vicinato – facilmente raggiungibili, ampio assortimento di prodotti, forte presenza di prodotti locali, alta qualità a prezzi competitivi e personale preparato a servizio della clientela costituiscono i pilastri della filosofia aziendale.

I Frongia credono nell’importanza del negozio di quartiere, una tipologia di punto vendita destinato ad assumere sempre più peso nel gradimento dei consumatori. Secondo una recente ricerca di Confcommercio, infatti, un italiano su due dichiara di preferire il negozio sotto casa. Marco, Fabio e Diana Frongia hanno di recente ampliato la propria rete con un nuovo negozio a Budoni, in provincia di Olbia Tempi, caratterizzato, oltre che dall’abituale assortimento delle migliori marche, da una pregiata selezione di frutta e verdura fresca, in gran parte a Km 0 e anche biologica, salumi e formaggi di produzione locale e carni, tra cui quelle pregiate del Bue Rosso. A questo proposito, i supermercati Vicino a Te offrono uno spazio dedicato a prodotti locali con la private label Atlantide, marchio che ormai da anni propone ai propri clienti una gamma di prodotti che rispecchiano i valori aziendali dell’insegna, primo tra tutti il territorio. Il nome ATLANTIDE nasce semplicemente da una (delle molteplici) tesi di Platone che identifica nella Sardegna la terra perduta di Atlantide. L’assortimento conta ad oggi poco meno di 100 referenze rigorosamente sarde, frutto di una continua ricerca di realtà produttive al limite tra artigianalità e industria.

Questa vocazione alla qualità certificata, alla valorizzazione di piccole realtà produttive ha avvicinato la famiglia Frongia al consorzio Coralis scegliendo di farne parte dall’inizio del 2019.

“Il Consorzio CORALIS porta avanti un fantastico progetto denominato ETICHETTO, una social label molto simile ad ATLANTIDE ma con un perimetro di applicazione a livello nazionale e dal quale ci aspettiamo tanto, sia in termini di vendite ed aumento quota della PL all’interno del nostro fatturato, sia di ritorno d’immagine, data la validità del progetto”, dichiara Marco Frongia.

Quest’appartenenza al Consorzio rappresenta anche un nuovo modello di business creato in sinergia con Fratelli Ibba di Oristano socio Crai, partner strategico di Coralis. Una start up che vede tre attori Coralis, Crai, e Vicino a Te: una collaborazione che permette alla famiglia Frongia di usufruire di tutto il know out derivante dalle due organizzazioni e di non appesantire la propria struttura con costi operativi e logistici.

I negozi VICINO A TE oggi vengono identificati come negozi “coerenti” con la propria insegna, ossia degli store di vicinato che si impegnano ogni giorno a soddisfare le esigenze dei clienti, il tutto attraverso una gestione totalmente locale che dà moltissimo valore al territorio, mantenendo, però, il cliente al centro. Tra i primi a diversificare il business con negozi specializzati nel biologico e nel proporre un assortimento sul localismo con uno scaffale dedicato, il gruppo Frongia vanta tra i suoi 9 punti vendita uno totalmente dedicato al biologico: FABI’ ha l’obiettivo di proporsi ai clienti attraverso una selezione di prodotti difficilmente reperibili nei canali distributivi tradizionali.

“Fare BIo (significato esteso dell’insegna) significa prendere un impegno con i clienti per qualsiasi prodotto presente all’interno del negozio. Consideriamo tutt’oggi FABI’ un progetto affascinante e fortemente replicabile in piazze con maggior intensità demografica” commenta sempre Marco Frongia.

La vicinanza ai propri clienti e al proprio ambito sociale si manifesta anche grazie ad iniziative come “C’è qualcuno che ha bisogno di te”: una raccolta punti che permette di dare un aiuto concreto alle persone bisognose della città, offrendo loro, a seconda dei punti raccolti, una colazione, un pranzo o una spesa completa. Proprio in questi giorni, inoltre, Frongia si è reso protagonista di un’attività di social responsability promossa dall’Atletico AIPD Oristano, società sportiva dilettantistica che si prefigge di promuovere l’attività sportiva tra gli iscritti dell’associazione italiana persone down e organizzare la partecipazione degli atleti ai campionati agonistici di categoria. La Raccolta fondi è parte integrante del progetto “Abbiamo fatto squadra. Facciamo 21!”, ideato dall’Atletico Aipd e sostenuto dalla Fondazione Vodafone Italia attraverso il bando OSO-Ogni Sport Oltre. La famiglia Frongia con i suoi Supermercati Vicino a te, oltre ad essere sponsor del progetto “Abbiamo fatto squadra. Facciamo 21!”, ha messo a disposizione dei ragazzi dei corner nei suoi punti vendita per incentivare la vendita di prodotti di merchandising brandizzati AIPD Oristano in modo da promuovere e contribuire alla raccolta fondi.