A Capoterra la presenterazione dell’ultimo libro di Nicoletta Campanella “Grandi giardiniere d’Italia – I volti, le essenze, la storia”

Arriva in Sardegna il fenomeno editoriale della Nicla Edizioni, casa editrice d’arte nata nella community dell’Horticultural System italiano, l’affascinante mondo che ruota intorno ai giardini storici, al gardening e ai coloratissimi flower show. Incontri e scambi d’idee per promuovere la cultura del verde e riscoprire il patrimonio botanico italiano.

Venerdì 13 settembre alle ore 18.00 presso le strutture del garden center Sgaravatti Group a Capoterra (Cagliari) il Garden Club Associazione Amici del Giardino di Sardegna, presenterà l’ultimo libro di Nicoletta Campanella “Grandi giardiniere d’Italia – I volti, le essenze, la storia” edito da Nicla edizioni e dedicato ad alcune tra le più grandi personalità femminili protagoniste del giardinismo italiano.

A fare gli onori di casa, Rosi Sgaravatti – in veste di Presidente dell’Associazione Amici del Giardino di Sardegna – che presenterà il volume insieme all’autrice Nicoletta Campanella. L’incontro vedrà anche la presenza di Maria Sias, Ada Lai e dell’Assessore al Verde del Comune di Cagliari Paola Piroddi.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Rai Flavia Corda.

L’ingresso è libero.

“Grandi giardiniere d’Italia” è un viaggio alla scoperta di alcune tra le protagoniste del giardinismo italiano e dei loro giardini e al tempo stesso rappresenta una valida guida, nell’ottica di un turismo di qualità, per apprezzare e riscoprire il patrimonio botanico italiano, attraverso le personalità femminili più emblematiche del mondo del gardening. Per i lettori, “Grandi Giardiniere” diventa quindi una “mappa” da cui trarre ispirazione per ideare itinerari alla riscoperta dei giardini storici più affascinanti del nostro paese.

Giornalista e scrittrice, Nicoletta Campanella è testimonial di un inedito fenomeno editoriale da lei stessa creato con la Nicla edizioni (www.nicla-arte.org) casa editrice romana nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che ogni anno a partire dalla Primavera si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia e dove puntualmente Nicoletta Campanella incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde e l’arte del giardinaggio ai più alti livelli.