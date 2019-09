Oristano: avviate le procedure d’appalto per la realizzazione della circonvallazione nord-ovest

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del bando di gara il Comune di Oristano ha avviato le procedure d’appalto per la realizzazione della circonvallazione nord-ovest.

La gara si svolgerà su un importo a base d’asta di 2 milioni 234.500 euro. Le imprese interessate avranno tempo sino al 28 ottobre per la presentazione delle offerte. Per l’esecuzione dei lavori occorreranno 310 giorni. L’opera sarà realizzata grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il progetto esecutivo ha risolto alcune interferenze che erano emerse nelle fasi preliminari della progettazione con la nuove lottizzazioni. L’asse stradale del primo tratto è stato leggermente spostato rispetto al progetto definitivo verso est per consentire di rispettare la distanza minima dai fabbricati previsti nella lottizzazione che ricadrà a ovest della strada in progetto all’altezza della via Cairoli.

La strada nasce con l’obiettivo di realizzare un itinerario di circonvallazione periferico al nucleo abitato a servizio delle relazioni extraurbane e interquartiere che si sviluppano sul fronte occidentale, lungo l’asse Nord-Sud. L’itinerario individuato in fase definitiva è alternativo sia alla viabilità principale (Via Cagliari/Viale Diaz) sia alla viabilità secondaria (Viale Rockefeller, Via Mattei, Via Carpaccio, Viale Repubblica, Via Toniolo, Via Fratelli Cairoli, Via Campanelli, Via degli Artigiani) che attualmente viene impropriamente utilizzata per soddisfare la domanda di mobilità che si genera in ingresso e in uscita dalla città.

La nuova arteria stradale può inoltre garantire un’agevole accessibilità all’Ospedale San Martino e agli altri servizi di interesse provinciale: Prefettura, Questura, Uffici finanziari, Inps, Inail, scuole, Clinica, laboratori di analisi, chiese, cimitero, campo di calcio e palestra Tharros, poliambulatori, area attrezzata per camper, Assl, Camera di Commercio, Amministrazione Provinciale.

La definizione del nuovo asse viario è stata fatta partendo dall’esame dei flussi veicolari simulati e in particolare analizzando il flussogramma delle differenze di volumi di traffico (soprattutto nell’ora di punta) tra lo stato di fatto e lo scenario progettuale che ha fatto emergere la riduzione dei volumi di traffico sulla viabilità cittadina principale interna (Via Cagliari e Viale Diaz) e secondaria nel lato ovest. Lo studio fa emergere oltre alla riduzione del carico veicolare, e in particolare di quello di attraversamento, la riduzione dei tempi per raggiungere il Pronto Soccorso, l’incremento dell’accessibilità al comparto commerciale di Via Cagliari Nord, per le relazioni con il territorio occidentale e meridionale, lo sviluppo della mobilità ciclistica urbana, la riduzione dei tempi per il raggiungimento di molti servizi offerti dalla città capoluogo, l’incremento dell’accessibilità urbana ed extraurbana al comparto dei servizi sportivi di Sa Rodia (centro regionale FIGC, nuovo palazzetto, piscina comunale) ma anche del centro Giovani, del parco di viale Repubblica, della zona podistica e dell’area fitness frequentata quotidianamente da un considerevole numero di utenti.

Il nuovo asse viario si snoderà attraversando 5 rotatorie di nuova costruzione: Via degli Artigiani, Via Cairoli, Viale Repubblica, Via Morosini e Via Lussu. Il tratto da Via degli Artigiani a Via Lussu sarà realizzato con due corsie da 3 metri e mezzo, banchine, corsia ciclabile da 2 metri e mezzo con marciapiede da 2 metri. La pista ciclabile sarà separata dalla corsia di marcia dei veicoli da un’aiuola di 70 centimetri di larghezza delimitata da cordoli. Il marciapiede sarà realizzato su un solo lato della strada, sull’altro lato si realizzerà un arginello in terra.