Alghero: il 28 settembre la conferenza “Salvatore Calvia: il Risorgimento, l’arte e l’amore per Alghero”

“Centodieci anni fa, Salvatore Calvia morì da vero eroe del lavoro e del pensiero, come lo fu nei campi dell’indipendenza Italica del 1848. In ricordo del garibaldino e architetto che ebbe come culto la famiglia, l’arte e la patria“. Durante la conferenza verranno mostrati documenti della I Guerra d’Indipendenza Italiana, oltre che cimeli e carte relativi al soggiorno periodico del Calvia ad Alghero, compresi i lavori di architettura civile. Con la partecipazione del pronipote Dott. Antonio Mario Siotto Calvia.

si occupa di poesia, filosofia, musica, letteratura, ricerca sul campo (antropologia, storia, etnografia, etnomusicologia, linguistica, documenti); conferenziere, consulente, studioso di Simbologia e Linguaggio Simbolico, scrittore fotografo (più di 200.000 immagini in possesso). Da diversi anni approfondisce un metodo narrativo basato su componimenti poetici e filosofici intrisi di un forte significato; componimenti poetico-filosofici che vanno inoltre ad ispirare studi fotografici, pittorici, antropologici e musicali. Poesia, filosofia, musica, narrativa, fotografia, si incontrano con la ricerca antropologica, teologia, pittura, storia, archeologia, creando un’analisi dell’uomo originale ed affascinante che invita ad una lettura meditativa. Non partecipa a concorsi e gare a premi di qualsiasi natura (premi di poesia, di letteratura, etc). Ricercatore indipendente in campo antropologico, con all’attivo ricerche sul campo dedicate alle dinamiche culturali della Sardegna (canti a cuncordu e tenore, confraternite, gremi, analisi di documenti antichi e non, etc). Ha all’attivo studi ed approfondimenti di: simboli e simbologia, poetica, filosofia, psicologia, sociologia, teologia, fotografia, musica, pittura, scultura, archeologia, storia, matematica, fisica, chimica; quattro libri pubblicati, 4 mostre fotografiche ed etnografiche, conferenze e convegni, due gruppi musicali, diversi progetti di ricerca sul campo. È autore e coordinatore de “La Cultura in Sardegna” e “Cuncordu e Tenore di Sardegna”, che riportano interviste, immagini, registrazioni audio e video di artisti e personaggi della cultura tradizionale sarda. È chiamato in varie occasioni culturali (musica, poesia, pittura, conferenze, dibattiti, etc) come relatore ed osservatore, ed in TV come in Radio. È nipote di Giovanni Casu di Martis, protagonista del canto Sardo-Logudorese degli anni ’20. Bruno è il responsabile dell’Archivio Siotto-Calvia:il prezioso archivio è stato valorizzato anche nelle conferenze dedicate a Salvatore, Antonino, Mario e Pompeo Calvia.Attualmente è impegnato in TV su Telegì e Telesassari: con Telegì (canale 15 digit terr) è nella veste di storico nella rubrica Aspettando i Candelieri in cui presenta i Gremi e Candelieri di Sassari e dove Matteo Sanna crea le sue pizze dedicate a loro,con la conduzione di Graziano Mura; con Telesassari (canale 622 digit terr, e su www.sassari.tv ) è presente nelle due conferenze dedicate ai Calvia. Bruno è impegnato sul reimpianto della tradizione del Canto a Cuncordu a Sassari col suo progetto “Cantori a Cuncordhu di Sassari” (tra concerti, convegni, laboratori), alla promozione del sui libri e cd, collaborazioni con artisti, approfondimenti di Linguaggio Simbolico, lezioni di cultura sarda, lezioni di poetica e filosofia, organizzazione di eventi culturali, continui contatti per consulenze varie (conferenze, seminari, ricerche antropologiche sui Gremi di Sassari, altre tradizioni popolari,ricerche antropologiche sui canti a Cuncordu e Tenore (compresi “a Cuntzertu”,”a Cussertu”, “a Cunsonu”, “Cuntrattu”, “a Tasgja”).