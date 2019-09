Salute

Francia: detersivo nell’acqua minerale, Auchan ritira milioni di bottiglie

La catena francese di supermercati e ipermercati avvia richiamo in Francia che, ad oggi, non riguarda il mercato italiano. Ma c'è sicuramente la possibilità che i turisti italiani che si recano in Costa Azzurra e in Francia siano interessati. Lo segnala la direzione generale della sicurezza alimentare francese (DGCCRF). Non è possibile escludere rischi per la salute.