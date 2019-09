Formula Kite European Championship: ad Oristano le prove per le Olimpiadi 2024

Continua lo spettacolo del Formula Kite European Championship, il Campionato europeo assoluto di Kite Foil, in corso a Torregrande, all’interno dell’Open Water Challenge.

Formula Kite European Championship: team relay

Oggi le regate sono state interrotte per far spazio al team relay, la staffetta non valida per la classifica del Campionato, bensì come official test event dell’International Kiteboarding Association, in vista del debutto olimpico del Kiteboard a Parigi 2024.

La staffetta si è svolta con 4 heat di qualificazioni, due di semifinale e due di finalissima. Ogni heat prevedeva lo svolgimento di 2 regate.

Successo della coppia britannica composta da Ellie Aldridge e Connor Bainbridge, seguiti dalla Russia (Garashchenko/Chibizov) e dalla Nuova Zelanda (Kitchen/Walton-Keim).

Buona anche la prestazione della coppia italiana composta da Sofia Tomasoni e Lorenzo Boschetti che riescono ad accedere, in questo primo official test event, alla finalina.

Domani mattina si tornerà in acqua per le regate. Appuntamento alle ore 10:00 con il riders meeting, a seguire la prima possibile partenza.

Per ogni info visitare il sito: http://www.openwaterchallenge.it