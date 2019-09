Codice stradale: i Vigili di Lecce multano un’auto, ma è dei colleghi di Squinzano

Il curioso episodio è successo il 24 settembre, a Lecce, in via Po. Vigili urbani del locale comando della Polizia municipale non ci hanno pensato due volte a sanzionare l’auto dei colleghi, parcheggiata sul passaggio pedonale, del vicino Comune di Squinzano.

Il caso ha voluto che i Vigili, che avevano lasciato l’auto in sosta, si erano recati presso la sede del Giudice di Pace per comparire in qualità di delegati del loro Comune per resistere in un giudizio avverso un verbale al CdS. Nessun favoritismo, quindi, nei confronti della categoria professionale.

La foto del preavviso di multa sul parabrezza dei Vigili è stata immortalata da un automobilista che si è voluto prendere probabilmente una piccola rivincita, stufo di questi soprusi che la maggior parte delle volte rimangono impuniti, a parte in pochissimi casi.

L’episodio in questione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la dice lunga sul clima che si continua a respirare, nel capoluogo salentino, in merito alla tolleranza (zero) pr le violazioni al Codice della Strada.