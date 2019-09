Le piazze del gusto: boom di presenze alla manifestazione di Oristano

Sono i numeri de “Le Piazze del Gusto“, la manifestazione che, nello scorso fine settimana, ha promosso Oristano come il più importante polo agroalimentare e del gusto dell’isola.

La manifestazione, ideata e promossa da “L’Alimentare Italiano“, rete web del settore agroalimentare fondata dall’imprenditore oristanese Tomaso Comida, in co-organizzazione con il Comune di Oristano (Assessorato alle Attività Produttive), ha consentito di far conoscere e riscoprire le eccellenze alimentari dell’isola.

Il Sindaco Lutzu su “Le Piazze del gusto”

La prima edizione de “Le Piazze Del Gusto” ha visto la partecipazione di circa 120 operatori fortemente rappresentativi delle valenze agroalimentari dell’intero territorio regionale e della sua capacità produttiva e artigianale, dando rilievo anche alle produzioni locali che hanno creato il connubio tra cibo e artigianato – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore alle Attività produttive, Pupa Tarantini -. È da sottolineare l’impegno dell’imprenditore privato, che ha voluto lanciarsi in questa importante sfida, investendo significative risorse proprie. I risultati hanno dato ragione a lui che ha lanciato la scommessa e al Comune che l’ha sposata.

Le dichiarazioni dell’Assessore Tarantini

Durante la tre giorni si sono registrate presenze per oltre 55.000 visitatori provenienti da tutta l’isola e tra i quali sono ricompresi numerosi turisti. La formula proposta ha premiato, anche se per l’anno prossimo, per la seconda edizione, si pensa già a correttivi sia sotto il profilo degli spazi utilizzati, sia sotto il profilo del coinvolgimento dei diversi attori istituzionali e imprenditoriali del panorama regionale e locale.