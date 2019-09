Costiera Amalfitana: i video di “Minori città del Natale”

La parte artistica di Gusta Minori era rappresentata dall’evento teatrale “Accussia Natalea“, che ha visto impegnate 200 comparse ma anche 30 attori di grande spessore, 2 corpi di ballo, 4 scenografi e la realizzazione di 6 scene in contemporanea. Alle ore 21 tutto si è fermato e, in contemporanea, sono partite le scene in più punti della città.

Lo stesso accadrà tra qualche ora, anche questa sera. Dinanzi alla Basilica di Santa Trofimena la scena di “Quanno nascette Ninno“; in Piazza Garofalo “Te piace ‘o presepio“; nell’Area Archeologica della Villa Romana (del Primo Secolo d.C.) la Terza Scena dedicata al “Viaggio di Razzullo e Sarchiapone“, i due personaggi del Presepe Napoletano con dialoghi, canti e musiche aggiunte al testo della tradizione popolare nel corso dei secoli; la Quarta scena è stata “Lacreme napulitane“, in Piazza Umberto.

Poi le Vie del palato con struffoli, gli ‘ndundari (pasta artigianale della tradizione natalizia minorese), la Scarola Natalina, il sanguinaccio, le melanzane al cioccolato.

Potete ammirare i momenti salienti dell’evento cliccando ai seguenti link: