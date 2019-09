Selargius. “Sa Coja Antiga Cerexina”, matrimonio selargino

L’Antico Sposalizio Selargino, che si celebra nella chiesa parrocchiale dell’Assunta, è la rievocazione storica della cerimonia nuziale sarda campidanese. Gli sposi sono vestiti con l’antico abito nuziale sardo e vengono incatenati tra di loro alla fine della cerimonia. Si recano infine all’antica chiesa di San Giuliano, dove si scambiano la promessa, e scrivono in una pergamena un messaggio per i futuri figli, che verrà custodito e consegnato ai figli della coppia 25 anni dopo. Per questa festa tutto il paese si mobilita: molte persone indossano l’abito tradizionale delle feste, si addobbano le strade con fiori, si espongono arazzi alle finestre e si offrono dolci per strada. Seguono in serata manifestazioni con gruppi folkloristici di tutta la Sardegna.

Il rito

Il giorno precedente la celebrazione si tiene il palio della sposa, cioè il trasferimento del mobilio della fidanzata nella casa che andrà ad abitare con il suo sposo. Il giorno del matrimonio la città si veste a festa: dai balconi si affacciano ricchi arazzi, tanti fiori e per le strade si distribuiscono dolci.

I futuri sposi indossano gli abiti tradizionali di Selargius: lo sposo porta un elegante costume i cui colori predominanti sono il bianco e il nero; la ragazza, invece, veste un abito ricco e variopinto. Dopo la vestizione gli sposi ricevono le benedizioni impartite dai genitori che lanciano sui loro capi grano e sale (simbolo di ricchezza), e dopo frantumano il piatto che conteneva i frumenti.

Dopo la benedizione può avvenire l’incontro. Lo sposo raggiunge la casa della fidanzata seguito da un corteo di parenti e amici e preceduto dai suonatori di launeddas. Questo corteo si unirà sul sagrato della chiesa con quello della donna. Nella chiesa dell’Assunta viene celebrata la cerimonia; quindi ci si reca in casa della sposa dove sarà servito un ricco banchetto. Prima che i neosposi varchino la soglia della loro casa, le donne della contrada gettano chicchi di frumento.