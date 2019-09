Éntula: Serena Marchi a Cagliari, Macomer e Saccargia, per presentare “Pink Tank”

Frutto del suo lavoro è “Pink Tank” (Fandango) col significativo sottotitolo di “Donne al potere. Potere alle donne”.

Le date

Tre le date del tour sardo inserite nel Festival Éntula, organizzato dall’associazione culturale Lìberos:

giovedì 26 settembre a Cagliari , al Centro di Studi e documentazione sulle donne, a partire dalle 18:30 Serena Marchi dialogherà con Annalisa Diaz e Carla Fonzo in un appuntamento organizzato insieme al Festival Liquida;

venerdì 27 sarà a Macomer , al Centro Servizi Culturali (ore 19) insieme ad Alessandra Porcu;

sabato 28 è la Basilica di Saccargia (Codrongianos) ad accogliere la giornalista a partire dalle 18 nell'ambito del Festival Liquida, insieme a Daniela Falconi e Adriano Porqueddu.

L’opera: “Pink Tank – Donne al potere. Potere alla donne”

La scelta delle intervistate è stata fatta senza badare ad appartenenze politiche né alle ideologie di fondo. Serena Marchi ha incalzato e riflettuto con loro sulla condizione delle donne e della leadership al femminile nel Belpaese.

Non è stato facile convincerle, accettare di parlare di come hanno iniziato a fare politica, di cosa sognavano quando erano delle bambine, di come hanno dovuto combattere per farsi largo in un mondo che non le aveva considerate.

Emma Bonino, Paola Binetti, Daniela Santanché, Anna Finocchiaro, Irene Pivetti, Monica Cirinnà, Giorgia Meloni, Cècile Kyenge, Mara Carfagna, Mariapia Garavaglia, Rosa Menga, Emanuela Baio, Elly Schlein, Elisabetta Gardini, Laura Boldrini, Marianna Madia, Luciana Castellina e Livia Turco.

La lista di “Pink Tank”, un serbatoio di pensiero finora inesplorato, è lunga ma per fortuna non esaustiva della rappresentanza politica femminile. Abbastanza però da illustrare uno spaccato fondamentale della realtà del nostro paese e capace di indicare una strada verso un futuro che diventa sempre più prossimo.

L’autrice: Serena Marchi

Nata in un paesino della campagna veronese, 38 anni, giornalista. Ha già pubblicato “Madri comunque” e “Mio tuo suo loro“, tutti per Fandango Editore.