Adinolfi sulle parole di Bassetti: “I cattolici in tutti i partiti non restino indifferenti”

Le parole nettissime del presidente dei vescovi italiani contro suicidio assistito e eutanasia rappresentano una pietra miliare non valicabile sul tema. Esse richiamano ora la responsabilità di tutti coloro che si definiscono cattolici e militano nei vari partiti politici. Come Popolo della Famiglia saremo di stimolo affinché, in particolare, gli eletti cattolici in Parlamento non restino indifferenti, non continuino a rifugiarsi in un silenzio inoperoso per tutelare le proprie convenienze interne ai partiti pilateschi che finora in Parlamento hanno taciuto spianando la strada alla depenalizzazione del suicidio assistito da parte della Corte Costituzionale per salvare Marco Cappato dalla condanna e dal carcere.