Assemini. Festa di Sant’Andrea e sagra del pesce: 13-15 settembre 2019

Festa in onore di Sant’Andrea, patrono dei pescatori, venerato ad Assemini da secoli, quando ancora la maggior parte degli abitanti traeva sostentamento proprio dalla pesca nella vicina laguna di Santa Gilla. Per ringraziare l’antico protettore, l’Associazione Sant’Andrea organizza tre giorni di festeggiamenti in suo onore.

Festa di Sant’Andrea e Sagra del Pesce ad Assemini 2019

Venerdì 13 settembre

17:00 Animazione per bambini by Scout Assemini 2

20:00 Degustazione di piatti tipici

21:00 Spettacolo danzante con gruppo PUZZLE DANCE

Sabato 14 settembre

19:30 Degustazione di piatti tipici

20:45 Spettacolo pirotecnico ditta Egidio Piano

21:15 Opening LAURA ARAMU (Vox asseminese Cantagiro 17)

21:45 TAZENDA in concerto

Domenica 15 settembre

17:00 Giochi e animazione per bambini

17:00 Laboratorio Ceramisti al tornio

19:00 Sagra del Pesce – Degustazione di muggini arrosto

21:00 Concerto con i KARMA

22:00 Opening live SPLIT (band asseminese)

22:45 DJ-Set MARCO DONA by Lo Zoo di Radio 105