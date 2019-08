Un 66enne italiano trovato morto in un’auto a Zurigo

Un italiano di 66 anni è stato trovato morto in un’auto stamani a Zurigo. Stando ai primi elementi dell’inchiesta è rimasto vittima di un omicidio. L’allarme, è stato dato poco prima delle 05.00 da un passante, che ha notato una persona inanimata in un Suv parcheggiato nel posteggio della piscina comunale Auhof, nel quartiere di Schwamendingen, a nord-ovest del centro. La vettura aveva targhe svizzere, riferiscono le autorità, senza specificare di quale cantone. Per ora però la dinamica e i retroscena del delitto permangono misteriosi. La ha reso noto, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la polizia cantonale. La polizia ha lanciato un appello ad eventuali testimoni o a persone che possono aiutare a far luce sul fatto di sangue.