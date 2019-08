Schegge di vetro nel budino al Cioccolato Bio Sobbeke. Allarme lanciato dal Ministero della Salute

Il ministero della Salute mette in guardia dal consumo del budino al cioccolato Bio Sobbeke in vasetto che potrebbe contenere schegge di vetro. L’azienda ha immediatamente ritirato il prodotto dalla vendita e ha avviato un richiamo. Consumando il prodotto ci si espone al rischio di ferimento. Nello specifico si tratta del lotto con scadenza 09-08-2019 del “Budino al cioccolato bio” in vasetto da 150 g, prodotto dall’azienda Molkerei Sobbeke con sede dello stabilimento in Germania all’indirizzo Amelandsbruckenweg 131 a Gronau – Epe. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato poichè non è possibile escludere rischi per la salute.