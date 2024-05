ESCLUSIVA, Massimo Agostini: “Futuro tecnico del Napoli? Pioli per un nuovo ciclo, Conte per vincere da subito. Al Milan vedo Conceição”

è stato raggiunto in esclusiva dalla redazione di News.Superscommesse.it. Nell’estratto di quest’ intervista sui temi d’attualità calcistica e sui prossimi Europei, l’ex attaccante parla del futuro del, della prossima stagione dele della tipologia diche il presidente De Laurentiis è chiamato a scegliere per il club partenopeo.

Parliamo di Milan, chi vede sulla prossima panchina rossonera?

“Si parla di Conceição, Rudi Garcia e Fonseca. A mio avviso, il nome di Conceição è il più indicato per la panchina del Milan nel post Pioli”.

Invece, quale profilo potrebbe essere più idoneo per allenare il Napoli nella prossima stagione?

“Dipende sempre che tipo di squadra vuole fare il presidente. Se prendesse Pioli dal Milan darebbe inizio a un ciclo nuovo per costruire la squadra che nel giro di un paio di stagioni potrebbe essere pronta per vincere. Se prendesse un Antonio Conte o ad esempio un Conceição, sarebbe per vincere subito”.