Sarroch Music Expo: domani sera, alle 21:30 il concerto degli I Hate My Village

Terzo e ultimo atto per il Sarroch Music Expo, la rassegna organizzata a Sarroch dalla cooperativa Vox Day con il patrocinio dell’amministrazione comunale del paese a una trentina di chilometri da Cagliari. Il trittico di appuntamenti all’insegna della musica di qualità, che il mese scorso ha proposto il duo Don Leone e i Morcheeba , si completa domani sera (martedì 6) con una delle rivelazioni di questo 2019 nel circuito della musica indipendente, gli I Hate My Village , in concerto alle 21.30 nella bella cornice del parco di Villa Siotto.



Il gruppo è nato dall’incontro fra musicisti di grande esperienza, già nelle file di formazioni di primo piano nella scena rock nazionale: il batterista Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours) e il chitarrista Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion e molti altri), accomunati dalla passione per la musica africana e dall’esigenza di dare voce alla loro ricerca del “groove perfetto”, a cui si sono uniti Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle).



Una “super band”, insomma, che ha debuttato su disco lo scorso 18 gennaio con l’album “I Hate My Village” per La Tempesta International, seguito dal primo singolo, “Tony Hawk of Ghana“: brani caratterizzati da un sound fresco e senza confini, che unisce sonorità afrobeat a forti richiami alla psichedelia e al progressive, intrecciandoli e rigenerandoli nelle vene del rock e dell’elettronica, creando un mix che ha entusiasmato pubblico e critica. A dimostrarlo, le ben cinque ristampe dell’album, tutte esaurite in brevissimo tempo, e una nuova edizione in cd/digitale, lo scorso maggio, arricchita da quattro nuove tracce (uscite anche singolarmente con il titolo “I Hate My Bonus Track“); e, in parallelo col successo discografico, la serie di “tutto esaurito” che ha costellato la prima parte del tour che ha portato gli I Hate My Village a suonare nei club di tutta Italia, a conferma della forte attesa riservata alla band.



12 euro (più diritti) è il prezzo del biglietto in prevendita sul circuito Vivaticket ; si pagano invece 15 euro al botteghino, aperto a Villa Siotto a Sarroch a partire dalle 20.



Il Sarroch Music Expo è organizzato dalla cooperativa Vox Day con il contributo dell’Assessorato alla Pubblica istruzione e dell’Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sarroch.