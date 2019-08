Schermare 2019, per una settimana a Oristano i grandi campioni della scherma italiana e francese

A incrociarsi in pedana Marta Ferrari, Arthur Philippe, Auriane Mallo, Lilian Nguefack, Beatrice Cagnin, Giorgio Guerriero e Marie Gabrielle Fayolle. Con loro anche il Selezionatore e coach della squadra nazionale francese di spada maschile campione del mondo 2019 Frantz Philippe.

Per Schermare 2019, il Circolo Scherma Oristano, col patrocinio dell’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Assessorato allo sport del Comune di Oristano e della Fondazione di Sardegna, della Federazione Italiana Scherma, del Coni di Oristano, nell’ambito di Oristano Città europea dello sport, è riuscita nel colpo di portare in città alcuni tra i più grandi nomi della scherma mondiale.

Questa mattina la conferenza stampa in Comune, alla presenza dell’Assessore allo Sport Francesco Pinna, dell’Assesore al Turismo Stefania Zedda e del Presidente della Commissione Sport Davide Tatti, del Delegato provinciale del CONI Gabriele Schintu, di Elena Firinu (Presidente del Circolo Scherma Oristano), del dirigente Ennio Masu e di alcuni grandi campioni della nazionale francese di spada: Frantz Philippe (il coach che ha guidato la nazionale francese alla conquista dei Campionati del Mondo a Budapest nello scorso mese di luglio), Arthur Philippe (campione del mondo giovani), Auriane Mallo (Campionessa di Francia 2019 e Campionessa d’Europa a squadre 2017 e 2018) e Lilian Nguefack (campione di Francia e bronzo con la squadra transalpina a Budapest).

A Schermare 2019 Parteciperanno grandi nomi sia francesi che italiani del panorama schermistico internazionale, che si alleneranno per tutta la settimana, nei locali sportivi dell’Istituto Tecnico Mossa, con gli schermidori isolani. Agli allenamenti seguiranno escursioni e attività turistiche per la scoperta del territorio e delle tradizioni dell’oristanese.

Nel programma messo a punto dal Circolo Scherma Oristano ci sarà spazio per gli appuntamenti sportivi, ma anche per la promozione del territorio con visite in città e a Torre Grande, San Giovanni, Is Arutas, S’Archittu e Santa Caterina. Si inizia lunedì 19 agosto alle 19,30 con la presentazione ufficiale all’Hospitalis Sancti Antoni e si chiude domenica con una escursione e i saluti finali. Da martedì a sabato ogni mattina allenamenti nella palestra dell’Istituto tecnico Lorenzo Mossa e di pomeriggio appuntamenti sportivi o visite guidate.

Due i momenti clou:

Martedì 20 Agosto – “Le Regine della Scherma per la regina di Oristano”, inserito in un contesto coreografico della tradizione oristanese, si affronteranno negli assalti di spada in una esibizione amichevole, ma di altissimo livello tecnico, la squadra francese e italiana, composta ciascuna da 5 tiratori, dai più piccoli (9 anni) sino ai campioni del mondo. A seguire avrà luogo un combattimento di scherma storica-medievale a cura del gruppo Compagnia d’Armi Medievale di Sanluri. Ma l’appuntamento più importante della serata sarà con Eleonora d’Arborea, che a cura della Pro loco di Oristano, onorerà la manifestazione con la sua presenza e della sua corte. In suo onore si affronteranno Auriane Mallo, oro assoluto ai Campionati di Francia 2019 e già oro europeo 2017-2018, e l’azzurra Marta Ferrari campionessa del mondo militare a squadre 2019. Tra le più forti schermitrici del panorama schermistico internazionale.

Sabato 25 agosto – Il gran finale di Schermare 2019 vivrà il clou in piazza Roma con 5 competizioni internazionali, spada maschile e femminile Under 14 e Assoluti e il secondo Trofeo internazionale di spada “Oristano città dello sport”. Le fasi eliminatorie e di qualificazione alla finale avranno luogo nell’Istituto Tecnico Mossa a partire dalle ore 9:30, mentre le finali si terranno in Piazza Roma a partire dalle ore 21.

I campioni in pedana

Frantz Philippe – Selezionatore e coach della squadra nazionale francese di spada maschile campione del mondo 2019, preparatore atletico del Cercle Escrime St Gratien (IDF) Club campione di Francia assoluti 2019, medaglia d’argento a squadre ai campionati del mondo 1998, campione del mondo a squadre nel 2000 e medaglia di bronzo in 2001, campione d’Europa dei club in 1997

Marta Ferrari – Oro a squadre del campionato mondiale militare 2018, Medaglia di bronzo individuale e di bronzo a squadre ai Campionati Italiani Assoluti di Gorizia 2017, Medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali Militari Acireale 2017

Arthur Philippe – Campione del Mondo Giovani 2019, Oro a squadre al campionato di Francia assoluti 2019, Oro a squadre alla prova di coppa del mondo a Riga 2019, Argento individuale alla prova di coppa del mondo a Lussemburgo 2019, Bronzo a squadre al campionato d’Europa Giovani 2019

Auriane Mallo – Campionessa di Francia 2019 e Campionessa d’Europa a squadre 2017 e 2018

Lilian Nguefack – Oro a squadre al campionato di Francia Giovani 2019, Bronzo a squadre al campionato del mondo Giovani 2019, Bronzo