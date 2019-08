Villasor: in piazza si balla contro la droga

Voler dare anche un messaggio sociale è stata una cura che gli organizzatori hanno volto avere perché la goliardia, il gioco e la spensieratezza, possono essere un ottimo viatico per messaggi sani.

E’ risaputo che quando le persone non hanno sulle spalle il peso diretto dei problemi che la vita riserva, riescono più facilmente a riflettere su quanto accade attorno a loro. Il problema droga vede nella mancanza di una presa di posizione a livello sociale il primo alleato perché continui ad esistere. Per fortuna ci sono persone come gli organizzatori di queste serate che invece il problema sociale vogliono affrontarlo e sono disposti a fare tam tam con messaggi puliti.

L’intervento dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga è sopraggiunto proprio grazie a questo spirito e durante la serata tutti i partecipanti hanno ricevuto copia dei libretti informativi “Scopri la Verità sulla Droga”. In molti lo hanno iniziato a leggere subito, altri lo hanno messo in borsa, ma tutti hanno espresso favore per il fatto che questo messaggio, che anche lo speaker ribadiva dal palco, venga ribadito per tenere i ragazzi alla larga dal problema droga.

D’altra parte, come disse il filosofo L. Ron Hubbard, “la droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”. Ecco che il passaparola diventa necessario, ecco che sono necessarie persone di cuore come gli organizzatori della festa a Villasor, ecco che si uniscono gli intenti per un obiettivo comune: la libertà dalla droga.