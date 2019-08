Sassari:venerdì 9 agosto appuntamento con Matteo Saudino e Chiara Foà

Venerdì 9 Agosto dalle ore 19:30, nello spazio all’aperto della Libreria Dessì e di Crema&Cioccolato in l.go Cavallotti 15 – 17 , l’Associazione Culturale Il Colombre propone una serata dedicata all’argomento scuola con Matteo Saudino e Chiara Foà che presenteranno il loro libro: “Il prof fannullone. Appunti di una coppia di insegnanti ribelli nell’esercizio del mestiere più antico del mondo (o quasi)”

Nel mezzo del caldo Agosto l’Associazione Culturale Il Colombre e la Libreria Dessì propongono una serata tutta dedicata alla scuola con ospiti i due prof ribelli torinesi Matteo Saudino e Chiara Foà e un consiglio di classe straordinario, formato da una nutrita delegazione di insegnanti, dirigenti, studenti e studentesse sassaresi che declineranno ogni aspetto della nostra scuola tra serietà e una buona dose di ironia.

La scuola, quella vera, quella buona nonostante mirabolanti e illogiche riforme e tortuose complicazioni burocratiche.

A capitanare il Consiglio Matteo Saudino professore di filosofia e youtuber del canale Barba sophia e la compagna, Chiara Foà, anche lei insegnante e ribelle.

Ma cosa significa essere insegnanti oggi e inoltre anche ribelli?

Forse significa non rinunciare alla creazione di orizzonti conoscitivi e critici,vasti o di non perdere di vista l’importanza della scommessa educativa, quell’andare incontro al mondo con meraviglia e curiosità per comprendere senza sosta.

Matteo Saudino e Chiara Foà hanno provato a rispondere a queste domande nel loro libro: “Il prof fannullone. Appunti di una coppia di insegnanti ribelli nell’esercizio del mestiere più antico del mondo (o quasi)” che con un linguaggio tagliente e ironico passa in rassegna tutto il catalogo scuola nel mondo di oggi.

Sugli argomenti trattati nelle pagine del libro si muoverà la discussione di Venerdì 9 Agosto dalle ore 19:30 nello spazio all’aperto della Libreria Dessì e di Crema&Cioccolato in l.go Cavallotti 15 – 17

Per Il Colombre Daniele Salis 3497817180

Per la Libreria Dessì Chicca Pulina 3397098432