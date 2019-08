Iglesias: arrestato 28enne pluripregiudicato per il reato di furto in abitazione

Nella nottata odierna, sulla linea 113 del Commissariato di PS di Iglesias è pervenuta una richiesta di intervento per un furto consumato in un’abitazione, perpetrato da uno sconosciuto che si era dato alla fuga.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante che ha contattato la proprietaria della casa la quale ha riferito di essere arrivata, insieme al marito, nella cittadina per trascorrere dei giorni di vacanza nella casa dei genitori e che dopo aver sistemato i propri bagagli e lasciato la porta d’ingresso aperta in attesa del rientro del consorte, si è accorta che nella stanza si era introdotto uno sconosciuto. Questi, facendosi luce davanti a sé con una piccola torcia, è stato sorpreso dalla presenza della donna che chiamava, e che spaventato dalla voce femminile, afferrava repentinamente una delle borse e scappava via.

La Signora che ha fornito agli Agenti una descrizione dell’individuo ed a indicare la direzione della fuga, è riuscita ad inseguire per un breve tratto il malfattore.

Seguendo le indicazioni, i poliziotti hanno subito iniziato le ricerche dell’uomo, trovandolo in una località poco distante. Subito bloccato è stato identificato per FULGHERI Carlo, pluripregiudicato per lo stesso tipo di reati, già noto alle forze di polizia. Con sé aveva una borsa con effetti e documenti personali dalla donna.

Il Fulgheri è stato tratto in arresto per furto e su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato, in attesa di essere condotto nella mattinata odierna per l’udienza con rito direttissimo.