Santa Teresa Gallura: da domani il via alla prevendita dei biglietti per il concerto di Nicola Piovani

Il via da domani alla prevendita dei biglietti del concerto “La musica è pericolosa” di Nicola Piovani del 24 agosto a Santa Teresa Gallura, disponibili presso l’ufficio turistico comunale.

L’incasso dei biglietti sarà totalmente devoluto al Comune di Siniscola a favore della popolazione colpita dal recente grave incendio di drammatiche dimensioni.

Il 23 luglio si terrà invece sempre a Santa Teresa Gallura il concerto “Privè” degli Avion Travel con ingresso gratuito

Parte domani la prevendita per il concerto “La musica è pericolosa” di Nicola Piovani previsto a Santa Teresa Gallura il 24 agosto, primo dei due Grandi Eventi inseriti all’interno della manifestazione “…conta la musica”, organizzata dall’amministrazione comunale.

I biglietti per il live tra i più attesi in Gallura del musicista e compositore romano, tra i più apprezzati in Italia e nel mondo, Premio Oscar migliore colonna sonora per il film “La vita è bella”, saranno disponibili da domenica 11 agosto, all’ufficio turistico comunale in Piazza Vittorio Emanuele I dalle ore 16.30 alle ore 18.00, al costo di €5,00, tel. 0789754127.

Il Comune di Santa Teresa Gallura ha deciso di devolvere l‘incasso della serata al Comune di Siniscola che ha attivato una raccolta fondi per le aziende colpite dall’incendio di vasta dimensione del 28 luglio, che ha visto andare in fumo più di 600 ettari di terra e distruggere diverse aziende agricole.

La giunta di Santa Teresa Gallura ha deciso anche di rinunciare a qualsiasi gratuità per lo spettacolo di Piovani proprio per raccogliere più fondi possibili.

“…la musica che conta” vedrà l’inaugurazione a Santa Teresa Gallura il 23 agosto con il live di un altro fiore all’occhiello della musica d’autore nazionale, gli Avion Travel, quest’ultimo con ingresso gratuito.

Entrambi gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Santa Lucia, con inizio alle 22.00.

Per info e prevendita biglietti del concerto Nicola Piovani: Ufficio turistico comunale in Piazza Vittorio Emanuele I Santa Teresa Gallura – Tel. 0789754127.