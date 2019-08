San Teodoro. 30 agosto 2019: appuntamento con la Musica da Camera con il duo Puglia-Meloni

Un Duo affiatatissimo di grande personalitá e spiccata bravura che saprà ammalierá la platea con il loro repertorio accattivante e brillante per clarinetto e pianoforte.L’ ingresso è libero.DUE NEWS SUL DUO:Il Duo Puglia-Meloni, fondato nel 1983, è formato da due musicisti provenienti da prestigiose esperienze musicali.

Nel corso della lunga carriera concertistica, svolta in Italia e all’Estero (Europa, Messico e Argentina), questa formazione ha ottenuto larghi consensi di pubblico e di critica. Il duo, che quest’anno compie il suo 36° anno di attività, vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla Musica jazz e Contemporanea, con particolare interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del Novecento.

Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo, la preparazione artistica e musicale individuale, insieme alla ricca selezione dei programmi da concerto, sono il punto di forza del duo. Dove danza il respiro dell’anima è il titolo dell’ultimo CD inciso dai due musicisti, in cui il clarinetto e il pianoforte volteggiano virtuosisticamente nello spazio e nel tempo, conducendo l’ascoltatore in un piacevole viaggio nell’intimo mondo della musica, di ispirazione popolare e non, strettamente legata al movimento e alla danza.

ANTONIO PUGLIA si è diplomato brillantemente al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e si è successivamente perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena. È stato vincitore di concorsi nazionali e internazionali. È stato ospite di importanti associazioni concertistiche in Europa e in America. Ha effettuato registrazioni per la Radio e ha inciso per diverse etichette discografiche. È stato primo clarinetto solista di orchestre italiane e straniere. Ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto nella Stagione d’Opera e Balletto al Teatro alla Scala di Milano.

È docente di Clarinetto al Conservatorio Statale di Musica “Luigi Canepa” di Sassari. Tiene spesso corsi di perfezionamento e master di interpretazione musicale. È direttore d’orchestra e, in questa veste, ha diretto concerti sinfonici in Europa e in America. Ha fondato e dirige l’ensemble APclarinetband e l’Orchestra Filarmonica della Sardegna. È direttore della Scuola Civica di Musica di Oristano. È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Suona clarinetti italiani Patricola.

MARINO MELONI ha conseguito il diploma in Pianoforte col massimo dei voti e la lode al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila e la laurea al DAMS di Bologna. Insegna Pianoforte Principale al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, di cui è stato direttore dal 2000 al 2005. Ha tenuto oltre 700 concerti da pianista, clavicembalista e organista in varie formazioni cameristiche e corali e, come solista al pianoforte, si è esibito in Europa, Messico e Argentina. È stato premiato in concorsi nazionali e internazionali. Ha suonato con diversi complessi, tra cui il Benthien Quartet, l’Accademia Strumentale di Fiati e il Trio Mistral.

Ha al suo attivo importanti incisioni discografiche e registrazioni dal vivo effettuate in Germania, Messico e in Italia per la RAI. È il direttore artistico dell’AdC – Orchestra Filarmonica della Sardegna che promuove apprezzate attività musicali in Sardegna e all’Estero. Tiene corsi di perfezionamento e Master-Class di pianoforte e musica da camera. Attualmente è direttore della Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania.

ANTONIO PUGLIA , CLARINETTO

MARIANO MELONI. PIANOFORTE