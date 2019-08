Donori: l’8 settembre, “Ensemble trame sonore” in concerto

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo) nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2019 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra) ed in riferimento al concerto in argomento pure in collaborazione e con il contributo del Comune di Donori.

L’esibizione prevede l’esecuzione in forma cameristica di brani di epoche, generi, stili e autori vari. La scelta dei brani in programma mira a mettere in evidenza sia le peculiarità artistico – compositive degli autori sia le potenzialità timbrico – espressive del gruppo cameristico.

Si precisa che l’ingresso al concerto è gratuito.