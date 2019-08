Oristano. Disabilità gravissime, domande prorogate al 30 settembre

Possono accedere agli interventi le persone in condizioni di disabilità gravissima, come descritte nell’art.3 del D.M.26 Settembre 2016, beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013.

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Al Comune di Oristano, ente gestore del PLUS, è a disposizione uno Sportello informativo dedicato.

