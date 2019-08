Oristano. Martedì 27 agosto la presentazione alla stampa del nuovo accordo territoriale per le locazioni a canone concordato

A Oristano, Baratili San Pietro, Nurachi, Palmas Arborea, Siamaggiore, Simaxis, Siamanna, Solarussa, Villaurbana e Zeddiani entra in vigore il nuovo accordo territoriale per le locazioni a canale concordato.

Domani mattina (martedì 27 agosto), alle 11, nella Sala Giunta del Comune di Oristano (Palazzo Campus Colonna) i contenuti dell’intesa saranno presentati nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco di Oristano Andrea Lutzu e dai rappresentanti delle organizzazioni della Proprietà Edilizia (Antonello Solinas per l’APPC e Valentino Brunzu per Confabitare) e degli inquilini (Giorgio VARGIU per il SICET).