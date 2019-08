Marta Ferrari è la regina della scherma di Oristano

Sabato, questa volta in piazza Roma, all’ombra della Torre di Mariano, nella finale del secondo Torneo internazionale di spada Oristano Città dello sport, la campionessa francese si è presa la rivincita superando la Ferrari col risultato finale di 10-8.

Nella finale maschile, tutta francese, in pedana si sono trovati due campioni del mondo giovani con Arthur Philippe che ha vinto 10-9 su Lilian Nguefack.

Il riscatto dei colori italiani è arrivato nella gara a squadre, disputata con la formula della staffetta che ha visto alternarsi quattro spadaccini, due maschi e due femmine per rappresentativa. Davanti a un pubblico entusiasta l’Italia ha messo a segno la stoccata finale fermando il tabellone sul 20-19.

Schermare 2019 va in archivio con un successo assoluto. Merito dei grandi campioni presenti che hanno offerto tanto spettacolo e colpi da manuale, di uno scenario naturale assicurato dalle due piazze principali del centro storico oristanese che ha fatto da cornice alle esibizioni delle stelle della spada, ma anche del pubblico che ha seguito i due momenti clou della manifestazione e che ha apprezzato anche i momenti di spettacolo come la sfilata del corte di Eleonora d’Arborea (a cura della Pro Loco) e l’incoronazione di Marta Ferrari da parte di Eleonora d’Arborea. Molto apprezzato anche il combattimento di scherma storica-medievale a cura del gruppo Compagnia d’Armi Medievale di Sanluri. Ottima l’organizzazione del Circolo Scherma Oristano, col patrocinio dell’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano e della Fondazione di Sardegna, della Federazione Italiana Scherma, del Coni e della Pro Loco di Oristano.

La manifestazione, che rientrava nel programma ufficiale di Oristano Città europea dello sport, è riuscita a portare in città alcuni tra i più grandi nomi della scherma mondiale. Oltre a Marta Ferrari, Aurianne Mallo e Arthur Philippe (assolute protagoniste della settimana schermistica) nelle due piazze principali di Oristano hanno incrociato la spada Lilian Nguefack, Beatrice Cagnin, Eugenio Chausser, Giorgio Guerriero e Marie Gabrielle Fayolle. Con loro anche il Selezionatore e coach della squadra nazionale francese di spada maschile campione del mondo 2019 Frantz Philippe.

Per tutta la settimana hanno dato vita ad esibizioni, gare e allenamenti senza dimenticare uno sguardo al territorio alla scoperta delle bellezze naturali (con visite in città e a Torre Grande, San Giovanni, Is Arutas, S’Archittu e Santa Caterina), alla storia e alla cucina di questo angolo di Sardegna.

Schermare ha avuto il merito di riportare la i campionati provinciali di scherma in città. Sono stati assegnati il campionato regionale di spada Sardegna UISP femminile Isabella Fuccaro (Accademia d’armi Athos Cagliari), maschile Alessandro Loiotile (Accademia d’armi Athos Cagliari, provinciale femminile Karina Spooner (Circolo Scherma Oristano), provinciale maschile Matteo Cadeddu (Circolo Scherma Oristano).