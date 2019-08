Orani: lunedì 19 agosto laboratori per bambini col progetto “Aspettando Isole che parlano…ai bambini”

In attesa del 2 settembre, il Festival Internazionale Isole che Parlano annuncia una nuova importante collaborazione con il Museo Nivola grazie alla quale la sezione dedicata ai bambini del Festival di Palau, sarà in trasferta a Orani lunedì 19 agosto per un appuntamento di anteprima – Aspettando Isole che parlano…ai bambini – che proporrà un pomeriggio di laboratori “a misura di bambini”.

Isole che parlano…ai bambini è un piccolo/grande festival per l’infanzia e l’adolescenza, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La tre giorni dedicata ai bambini quest’anno apre alle altre sezioni del festival, con un’anteprima in una prestigiosa cornice il Museo Nivola di Orani un’istituzione dedicata alla figura di Costantino Nivola, all’arte contemporanea, al paesaggio e alle tradizioni viventi.

L’anteprima prevede un doppio appuntamento con i “laboratori a misura di bambini” per bambini dai 6 ai 10 anni La Pelle delle cose (a cura di Alessandra Angeli Associazione Sarditudine) un percorso tra arte grafica, carte e collage, alla scoperta del proprio corpo e delle cose che ci circondano e con un “assaggio di laboratorio” per bambini dai 2 ai 6 anni e i loro nonni, Un libro da me! (a cura di Laura Capra Mammachilegge ) un percorso di letture condivise, per leggere le immagini, raccontare e inventare storie.

Il progetto Isole che parlano … ai bambini pone al centro il ‘bambino persona’ che ha saperi e punti di vista da condividere e diritto di esprimersi, con il linguaggio a lui più consono. Vuole inoltre creare momenti di incontro e condivisione, occasione di confronto e partecipazione tra differenti generazioni, una possibilità per noi adulti di metterci in gioco, abbattere barriere, riscoprendo il bambino che silenzioso alloggia dentro ognuno di noi.