Oristano: annullata la Sartigliedda estiva di domenica 18 agosto

Il presidente della Pro Loco di Oristano, sentiti il presidente del Giara Club e quello del Giara Oristanese, comunica che, per impegni già programmati, non è possibile effettuare la ripetizione della Sartigliedda estiva nella serata di domenica 18 agosto.

Pertanto la stessa viene annullata definitivamente.

Coloro che hanno acquistato il biglietto per le tribune, posso avere il rimborso, recandosi presso la sede di via Ciutadella de Menorca, 14.

In alternativa possono trattenere il biglietto che sarà valido per la Sartigliedda invernale del 24 febbraio prossimo.