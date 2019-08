Musica: stampata a Milano “Au revoir”, la partitura del maestro Stefano Garau

L’archivio milanese pubblica questa partitura, con una introduzione volta a delineare l’ambientazione umana e musicale, dalla quale questo brano strumentale scaturisce.

Caro Angelo,

ti invio “Au revoir”, un brano dedicato a mio padre, nel quale ho voluto inserire qualche scaletta e un breve motivo che lui amava suonare con la chitarra […] la versione originale è per flauto solo, poi l’ho adattata per viola sola, per trio d’archi con flauto e infine per tromba e orchestra […]. È in do maggiore e per questo, alcuni studenti di musica che si dedicano già alla composizione, hanno arricciato un po’ il naso. In effetti ho usato solo la scala di do maggiore, qualche si bemolle, un fa diesis e un la bemolle. Forse quegli studenti hanno qualche ragione ma forse si affacciano a un mondo di cui ancora non colgono l’aspetto intimo e riflessivo e senza capire che ognuno si esprime come crede. A parte questo, a proposito del tuo discorso sul suono, la cosa che mi ha meravigliato di questo brano è l’ultimo accordo: è incredibile come una semplice triade di do maggiore, a seconda della strumentazione, possa diventare un accordo malinconico quando in genere esprime gioia. (Mail del 18 agosto 2019)