Cagliari. Notte al museo – venerdì in Galleria: serata con i LaPola

La serata sarà un’occasione per conoscere le Collezioni Civiche della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari, attraverso una visita guidata dedicata a cura degli storici dell’arte dei Musei Civici di Cagliari.

Il costo del biglietto è di 6 euro, quello consueto dell’ingresso in Galleria. Per questioni di sicurezza delle collezioni, il numero degli ingressi è limitato e vincolato da prenotazione.

La prenotazione ha valore fino alle ore 19:45, passate le quali si procederà a far accedere i visitatori in lista d’attesa e comunque fino ad esaurimento del numero massimo consentito.

Info e prenotazioni:

☎️ 070 6776454

📮 infoeprenotazioni@museicivicicagliari.it