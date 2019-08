Luca Pellegrini:” A Cagliari ho trovato una famiglia”

Luca Pellegrini si presenta nuovamente ai tifosi rossoblù, dopo l’esperienza dello scorso campionato. Il giocatore arrivato in prestito dalla Juve traccia gli obiettivi della stagione.

Sembrava un addio, invece era un arrivederci: Luca Pellegrini ritorna in Sardegna come nuovo acquisto del Cagliari, sempre in prestito ma questa volta dalla Juventus. In soli sei mesi il giocatore 1999 ha conquistato la tifoseria rossoblù con la grinta e la sua voglia di non mollare mai.

La conferenza stampa sembra un déja vu dello scorso gennaio, ma questa volta ai microfoni si presenta un Pellegrini più maturo: “Tornare qui mi ha fatto un bellissimo effetto. Ho detto sì non appena ho saputo dell’interessamento del Cagliari, avevo altre richieste ma non ne ho voluto prenderle in considerazione. Qui ho trovato una famiglia, mi sento a casa, sono felicissimo di fare ancora parte di questa squadra. Al termine della stagione scorsa non ho avuto modo di salutare i tifosi di persona, l’ho fatto con un post, ma già in quell’occasione sentivo che non era un addio, ma un arrivederci. La sensazione si è rivelata azzeccata”.

L’ex azzurrino ha scelto il Cagliari in accordo con la Juventus

“Il discorso con la Juventus lo abbiamo affrontato assieme e ho deciso di continuare a giocare e Cagliari è la piazza ideale: difficile trovarne di migliori |..|Quanto rimarrò? Non mi sento di passaggio, penso di averlo dimostrato nelle partite dell’anno passato, con grande attaccamento alla maglia. I tifosi mi hanno dato tanto, è importantissimo sapersi comportare bene: stare in campo fino a quando ti reggono le gambe”

L’ex Roma ha anche parlato della sua posizione in campo, commentando anche la possibilità di giocare come esterno alto

“Posso solo ripetere quanto avevo detto al mio arrivo l’anno scorso: se il mister mi chiede di stare in porta, prendo i guanti e mi piazzo tra i pali. Adesso voglio solo mettermi a disposizione, lui fa le scelte e io mi adeguo. Stiamo lavorando per portare il Cagliari il più in alto possibile e vogliamo dare tutti il massimo per i colori rossoblù”.

Fondamentale per la scelta è stato Radja Nainggolan

“Ci siamo sentiti spesso anche prima di ritrovarci qui, mi ha detto le stesse cose di gennaio, di accettare subito. Non mi sarei mai aspettato di ridividere lo spogliatoio con Radja e non mi aspettavo che lui ritornasse in maniera così imprevista nella sua terra. Radja ha dimostrato di essere legatissimo a questa maglia”.

Domenica alle 20:45 il Cagliari giocherà la prima di campionato contro il Brescia, Pellegrini si mette a disposizione

“Ho visto la partita col Chievo, mi ha colpito vedere come i nuovi si siano subito integrati bene nel meccanismo di squadra. Domenica ci aspetta la prima partita del nuovo campionato, dove vogliamo essere protagonisti: il fatto di giocare davanti al nostro pubblico è un ulteriore stimolo per fare subito bene”.