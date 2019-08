AIS Veneto: dal 9 settembre, al via i nuovi corsi per diventare sommelier

I sommelier AIS Veneto sono sempre più numerosi e l’associazione si prepara a festeggiare un altro traguardo importante: il primo semestre del 2019 ha registrato un+5% del numero dei partecipanti ai corsi e, con l’inizio delle lezioni del periodo autunnale, sono previsti oltre 1200 iscritti.

La prima data di inizio degli incontri è prevista per lunedì 9 settembre e saranno complessivamente 26 i corsi attivati di primo, secondo e terzo livello. Gli appuntamenti toccheranno tutte le province del Veneto e si concluderanno tra dicembre e febbraio, con gli esami finali.

Con gli ultimi dati relativi ai nostri corsi – spiega Marco Aldegheri, Presidente AIS Veneto – non solo è stato confermato questo trend positivo nell’aumento degli iscritti, ma è emerso inoltre che 1 corsista su 4 partecipa per cercare nuove opportunità lavorative. In un momento in cui l’enoturismo è in forte crescita, in particolare in Veneto, siamo orgogliosi di preparare e affiancare i nostri corsisti in modo che possano trasformare la loro passione in un lavoro vero e proprio.