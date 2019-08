Cronaca

Albania: un ristoratore rompe a mani nude il parabrezza di alcuni clienti insoddisfatti

Ristoratore insegue i clienti che non gradiscono il servizio e rompe a mano il parabrezza. Il video diventa virale. Quando i turisti spagnoli hanno osato criticare il servizio, il ristoratore non ci ha visto più.È successo in Albania e gli sfortunati turisti, tutti incolumi ma scioccati, sono stati in grado di filmare l'aggressione.