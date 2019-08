Serramanna: il 24 agosto per beneficenza, il concerto di musica barocca “L’amore”

Musica classica a Serramanna nello scenario della Parrocchia di San Leonardo, sabato 24 agosto 2019 alle ore 20:15, per la raccolta fondi dedicata al progetto “Sentire a Colori“, progetto pilota di sensibilizzazione artistica dedicato ai non vedenti promosso dall’Associazione San SperArte.

Una iniziativa che prende il via a San Sperate e mira a realizzare una audioguida ricca di aneddoti, che accompagna e coinvolge il visitatore attraverso le strade del paese. Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio al fine di far immaginare e coinvolgere nell’arte anche chi non può vedere. Attraversare una città che non si è mai vista prima, affrontare ogni ostacolo e non perdere alcuna emozione andando oltre la barriera della disabilità visiva.

La serata musicale di raccolta fondi avrà inizio alle ore 20:15 nella Chiesa di San Leonardo in via Roma 84 a Serramanna.

Geronimo Fais (spinetta), Federico Fiorio (sopranista) e Niccolò Porcella (baritono) accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che ha per tema l’amore e le sue sfumature. Un repertorio che va da Bartolomeo Tromboncino, Barbara Strozzi, Claudio Monteverdi, per arrivare poi a Girolamo Castaldi e Giovanni Gastoldi.

Un itinerario che rievoca il sentimento dell’amore fra il ‘500 e il ‘600. Un dialogo immaginario fra un’amante e la personificazione d’amore, intrecciando con ironia le contraddizioni di questo sentimento ambivalente, che viene poi dipinto come capriccioso dormiglione e portatore di vita e di “dolce” morte.

Nella seconda parte, l’amore si tinge dei colori della disperazione, in un clima di affetti amplificati da un desiderio non corrisposto ed estremamente teatrale. Terminiamo il nostro viaggio con l’amore che, passando attraverso le resistenze di uno spirito libertino, porta alla vittoria il legame indissolubile di due amanti.

Il concerto verrà trasmesso e reso disponibile in podcast su l’emittente radiofonica Unica Radio sul portale www.unicaradio.it, DAB+ e sulla piattaforma Spotify

Il Progetto “Sentire a Colori”

San SperArte nasce per raccontare la storia del Paese Museo a cinquant’anni dalla sua nascita, con l’obiettivo di valorizzarne l’immenso patrimonio materiale e immateriale.

Nei mesi scorsi è stato ideato e realizzato un itinerario con audioguida, che permette ai visitatori di conoscere la storia e ammirare le opere artistiche create a San Sperate dalla fine degli anni ’60 ai giorni nostri. In un’ottica di partecipazione e di inclusione sociale, con il progetto si vuole fornire uno strumento multimediale d’ausilio alla visita del nostro suggestivo patrimonio artistico, utilizzabile anche da chi ha disabilità visive.

Fai una donazione su www.retedeldono.it.

Biografie Musicisti

Geronimo Fais, spinetta

Diplomato in pianoforte e in clavicembalo e tastiere storiche, presso il Conservatorio di Cagliari, frequenta in seguito il Conservatoire à Rayonnement Régional di Parigi, dove completa un ciclo biennale di perfezionamento per il clavicembalo. Dal 2019 frequenta un master di musicologia e interpretazione della musica antica presso l’università Sorbona di Parigi. Suona per diversi enti e ensemble italiani e francesi.

Federico Fiorio, sopranista

Si diploma presso il Liceo Musicale Carlo Montanari di Verona, suonando pianoforte e violino. Inizia l’attività come cantore nel coro voci bianche “i bambini di Bure”. Frequenta poi corsi di canto rinascimentale e barocco collaborando inoltre con diversi ensemble partecipando a festival nazionali e internazionali. In seguito ha cantato come solista in progetti di opera studio. Attualmente studia al triennio di canto rinascimentale e barocco presso il Conservatorio di Trento.

Niccolò Porcedda, baritono

Consegue il compimento inferiore di violoncello al Conservatorio di Cagliari, frequentando successivamente corsi di violoncello barocco e di canto barocco. Ha collaborato con diversi ensemble e gruppi corali, partecipando a festival corali nazionali ed internazionali in veste di corista e di cantore solista. Attualmente studia al triennio di canto rinascimentale e barocco al Conservatorio di Trento.