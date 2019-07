Prende il via oggi 22 luglio 2019 all’Aquila la scuola internazionale estiva Smart City looks like. Fino al 28 luglio 2019, presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI), si daranno appuntamento 30 giovani ricercatori provenienti da 19 paesi diversi, per discutere sul tema delle città intelligenti.

La summer school è organizzata da Leonardo Mariani dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e da Ludovico Iovino del GSSI.