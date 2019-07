Cagliari. Al Corto Maltese la presentazione del libro Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo-la mia vita con il rap

Lunedi’ 22 luglio dalle ore 19.00 a Cagliari presso il Corto Maltese (Lungomare Poetto) si terrà la presentazione del libro Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo di Militant A, seguita dal concerto, alle ore 22.00 dei Crc Posse e degli Assalti Frontali.

Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo – la mia vita con il rap dà voce agli Assalti Frontali raccontando trent’anni di rap, da Batti il tuo tempo a Simonetta. Nel libro si descrive come nascono le canzoni, come nasce una rima o una quartina e si spiega come il rap possa aiutare a cambiare la percezione di sé stessi e dell’ambiente in cui si vive, trasformando persone che tutti scansavano in stelle o luoghi degradati in oasi di bellezza.

Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo – la mia vita con il rap è un viaggio in rima tra laboratori rap fatti nelle scuole e con i ragazzi di tutto il mondo.

La presentazione sarà accompagnata da un aperitivo. L’ingresso è libero. Seguirà dalle ore 22 in poi il live delle due band.

Dopo oltre 500 live alle spalle, 6 cd prodotti, oltre un milione di visualizzazioni su youtube e diversi festival internazionali vinti (tra cui il Liet, Festival Europeo delle Canzoni in Lingue Minoritarie), la Crc Posse aprirà il live agli Assalti Frontali con i quali da parecchi anni esiste una collaborazione, sia sui palchi che in studio, in particolare nella realizzazione del pezzo “Pulima”.

Mentre la band continua con le esibizioni live dell’estate 2019, iniziate a giugno, procede anche nella lavorazione sia di un nuovo pezzo che del relativo videoclip, realizzato con un noto chitarrista della scena rock italiana. Come sempre, il live proposto alternerà vecchie e nuove produzioni della band.



Assalti Frontali, che chiuderà la serata, é una garanzia da tempo: garantisce uno dei migliori RapShow in circolazione sui palchi italiani con 9 dischi all’attivo in circa 30 anni di attività, atmosfera di libertà, grande carica.