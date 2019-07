Ozieri. A cena con la storia…nuragica

La serata avrà inizio alle ore 18:30 con una visita guidata al museo ed in particolare alla sala nuragica del museo. Non sarà una semplice e classica visita, ma ad accogliere i visitatori saranno gli operatori museali e i volontari del Servizio civile Nazionale che per l’occasione vestiranno gli abiti della popolazione nuragica.

Terminata la guida teatralizzata ci si sposterà a tavola, dove, accompagnati da letture sui cibi e i vini dell’ Età del Bronzo in Sardegna si degustare un menù tipicamente nuragico,accuratamente studiato e preparato dal ristorante “Gli Oleandri” di Antonio Cannas.

Il costo della serata è Euro 23,00. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 Luglio al numero di telefono 079/7851052 oppure alla mail museo.ozieri@tiscali.it.