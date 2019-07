Poste italiane:un francobollo ordinario dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A

Poste Italiane comunica che oggi 5 luglio 2019 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Tiratura: trecentomila esemplari di fogli pari a due milioni e quattrocentomila francobolli.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Angelo Merenda.

Vignetta: su un fondino caratterizzato da un tricolore italiano tratteggiato, è raffigurato un giocatore della Juventus nell’atto di calciare un pallone; al centro, è riprodotto il logo della Juventus Football Club, delimitato in basso da uno scudetto tricolore.

Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA 2018/19”, la scritta “ITALIA” e il valore tariffario “B”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Torino.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

In Sardegna, il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, possono essere acquistati presso gli sportelli filatelici situati negli uffici postali di Cagliari Centro – Piazza del Carmine, Cagliari Succursale 10 – Via San Benedetto 57/a, Oristano Centro – Via Mariano IV d’Arborea 14, Nuoro Centro – Piazza Crispi, Macomer – Via Gramsci 2, Sassari Centro – via Brigata Sassari 13, Sassari Succursale 5 – via Luna e Sole 8/A, Alghero Centro – Via Carducci 35, Olbia centro – Via Acquedotto 5 ed Arzachena – Viale Costa Smeralda 159.

Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante orizzontali contenente il foglietto (costituito da 8 francobolli), una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica al costo di 25€.