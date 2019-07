Olbia: conto alla rovescia per il Festival dello Street Food

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il coloratissimo e gustosissimo Festival dello Street Food di Olbia. Il format TTS-FOOD sbarca nuovamente in Sardegna. Piazza Elena di Gallura, nel pieno centro di Olbia di fronte al porto, ospiterà dal 25 al 28 luglio 2019 la carovana più famosa e gustosa d’Italia. 21 Street Chef, accuratamente selezionati dalla Ttsfood, trasformeranno Olbia nella capitale del cibo da strada. Un evento fantastico, ricco di suggestivi spettacoli ed entusiasmanti attrazioni. Un vortice di ottimo cibo “on the road” a due passi dal mare, accompagnato da momenti musicali, aperitivi pieni di atmosfera e cene sotto le stelle. Le serate, lo ricordiamo, saranno arricchite dalla musica della postazione Dj-set per un evento di sicuro successo. Naturalmente il protagonista del Festival sarà il cibo on the road: piatti succulenti, sfiziosità moderne e classici della tradizione vi faranno girare la testa accontentando sia i palati più esigenti che per quelli più coraggiosi. Olbia sarà travolta da un vortice di emozioni e buon gusto in pieno stile Ttsfood, uno stile che sta contagiando tutta Italia. Dal 25 al 28 Luglio verrà allestito un villaggio dedicato al divertimento di tutta la famiglia.