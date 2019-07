Il prossimo weekend a Oristano il Motoraduno Memorial Stefano Scintu

Doppio appuntamento per il Motoraduno nazionale Città di Oristano Memorial Stefano Scintu in programma nel prossimo fine settimana a Oristano nell’ambito di “Città europea dello sport”.

Il Motoclub Oristano “Stefano Scintu” dedicherà alla sicurezza stradale la quarta edizione del motoraduno ed il primo anniversario del monumento al motociclista.

Sabato 6 luglio, l’Arma dei Carabinieri di Oristano in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), parleranno di sicurezza stradale e presenteranno il corso di Guida Sicura Avanzato.

I bambini dai 7 ai 14 anni saranno i protagonisti della giornata: verrà presentato il programma Hobby Sport, con un corso completamente gratuito, nel corso del quale i bambini potranno avere un primo approccio con la moto, seguirà poi l’esibizione con i Mini Kart. La serata, si concluderà con il gruppo The Highwayman ed il corpo di ballo “Texardi Line Dance”, con musica e balli country, accompagnati da pietanze tipiche Western. La serata è organizzata in collaborazione con le Pro loco di Oristano e Villaurbana

Il IV Motoraduno nazionale Città di Oristano Memorial Stefano Scintu, organizzato con il patrocinio dell’Assessorato allo sport del Comune di Oristano, è in programma domenica 7 luglio, con raduno in piazza Roma alle 8,30, a mezzogiorno chiusura delle iscrizioni e alle 12,15 partenza per Samugheo del motogiro con parata davanti al monumento al motociclista in viale Repubblica. Alle 13,30, a Samugheo, il pranzo e le premiazioni.