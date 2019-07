Oristano: piano di interventi straordinari per la sostituzine e la manutenzione dei punti luce comunali

Attraverso un piano straordinario di interventi il Comune di Oristano e la società City green light, che in città gestisce la manutenzione della rete di illuminazione pubblica, stanno provvedendo alla sostituzione o alla manutenzione dei sostegni dei punti luce comunali.

“Solamente nel corso dell’ultimo mese con una spesa di 56 mila euro siamo intervenuti su una novantina di pali – spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. Negli ultimi 2 anni gli interventi hanno interessato circa 200 pali con una spesa di circa 140 mila euro. Attraverso la rimodulazione delle risorse disponibili e reperendo nuove risorse contiamo di intervenire su un alto numero di impianti, partendo da un primo elenco di 150 impianti che necessitano di un immediato intervento”.

“Già da alcuni anni – proseguono il Sindaco Lutzu e l’Assessore Pinna – era stato riscontrato un alto livello di corrosione alla base dei pali esistenti con evidenti problemi di stabilità. Questo poteva determinare una possibile situazione di pericolo per persone e cose che il Comune e la società che gestisce il servizio hanno prontamente affrontato, graduando gli interventi a seconda dell’urgenza e delle condizioni di sicurezza dei pali”.

Gli interventi già realizzati (rimozione, sostituzione, messa in sicurezza, manutenzione dei sostegni e delle linee) hanno interessato numerose vie della città e delle frazioni. Tra le altre via Ancora, piazza Sacro Cuore, via Amsicora, via Cagliari, piazza S. Efisio, via Beatrice d’Arborea, via Brigata Sassari, via Campanelli, via Chessa, via degli Artigiani, via Isili, via Isonzo, via Martiri del Risorgimento, via Marmilla, via Olbia, via Piave, via Prinetti, via Quasimodo, via Regina Elena, via Vandalino Casu, via Stelvio e viale Repubblica, San Quirico, a Torre Grande nella piazza della torre, nella via Millelire e via Stella Maris, a Silì in via Capo Mannu e via Sicilia, via Simaxis e via Martiri del Congo,.

Nel secondo blocco di interventi lavorazioni sono previste in via Ancona, a San Quirico, piazzetta Corrias, via Padova, via Adige, via Alghero, piazza Caduti per la Patria, via Aristana, via Amsicora, via Beatrice d’Arborea, via Brianza, via Cagliari, via Carducci, via Carnia, via Carlo Meloni, via D’Annunzio, via degli artigiani, via Costanza, via Cilento, via Cornus, via delle Grazie al Rimedio, via Tazzoli, via Falliti, via Loffredo, via Firenze, via Emilia, via Curreli, via Iglesias, via Indipendenza, via Kennedy, via Giotto a Massama in via Carlo Emanuele e a Nuraxinieddu in via Bologna e via dei Nuraghi e numerose altre zone della città e delle frazioni.