Dany Franchi e il southern rock dell’Allman Betts Band protagonisti della terza serata del festival Narcao Blues

Narcao Blues in corso nel paese del Sulcis fino a domenica 21 luglio con il suo variegato cartellone che propone, come da tradizione, alcune tra le più fulgide stelle della nazionale e isolana.



Organizzata e promossa dall’associazione culturale Progetto Evoluzione, la più longeva manifestazione in Sardegna dedicata alla ruvida e polverosa musica dalle dodici battute battezza ogni serata del suo cartellone con un titolo che ne svela le scelte artistiche: “From Blues to Rock” è quello che connota il doppio appuntamento di venerdì.

A salire per primo sul palcoscenico di piazza Europa, alle 21.30, sarà il cantante e chitarrista genovese Dany Franchi,accompagnato da Manu Ghirlanda all’organo Hammond, Michael Tabarroni al basso e Matteo Leoncini alla batteria. Classe 1990, il musicista ligure (considerato tra i migliori nuovi talenti nel panorama blues internazionale) presenterà la sua ultima produzione discografica, l’album “Problem Child”, prodotto nel 2018 dalla leggenda texana del blues Anson Founderburgh e Don Ritter di Category 5 Amps (nota casa produttrice di amplificatori su scala mondiale), e registrato nel famoso studio di Stuart Sullivan a Austin (Texas), coinvolgendo musicisti di primissimo piano della scena internazionale, come Jim Pugh e Wes Starr.

Il secondo set, alle 23, è un’esclusiva nazionale per Narcao Blues : tengono banco le atmosfere del più autentico Southern rock con The Allman Betts Band , ensemble capitanato da due figli d’arte d’eccezione, Devon Allman e Duane Betts, cantanti, chitarristi e figli rispettivamente di Gregg Allman e Dickey Betts, storici fondatori del gruppo statunitense The Allman Brothers Band, capostipite del sottogenere della musica rock sviluppatosi nella seconda metà degli anni Settanta negli statimeridionali degli Stati Uniti. Lo scorso 28 giugno la formazione ha licenziato il suo nuovo disco, “Down To The River”,registrato nei leggendari Muscle Shoals Sound Studios in Alabama e prodotto da Matt Ross-Spang (già produttore di Jason Isbell, Margo Price, John Prine ed Elvis Presley). Ad affiancare gli illustri eredi sul palco di piazza Europa ci saranno Johnny Stachela alla chitarra, Berry Oakley Jr. al basso, John Lum alla batteria, John Ginty alle tastiere e R. Scott Bryan alle percussioni.

Archiviati gli appuntamenti sul palco centrale, il blues continuerà fino a notte fonda poco fuori Narcao, in Località Santa Croce: protagonista in questa occasione il duo del chitarrista e cantante Femi Precious, accompagnato dall’armonica e dalla voce di Marco Farris.

Sabato (20 luglio), la ventinovesima edizione di Narcao Blues vivrà la sua quarta e penultima serata all’insegna di“Celebrating the Festival”, con un doppio appuntamento che vedrà in apertura, alle 21.30, il progetto Nannigroove Experience del giovane batterista di Berchidda Giovanni Gaias, e nel secondo set i dieci musicisti di The Original Blues Brothers Band, trascinante macchina da blues, soul e r&b guidata dal sassofonista “Blue Lou” Marini. Il festival, che quest’anno si allunga di una serata, suggellerà la sua edizione numero ventinove domenica 21 con Noemi, in arrivo a Narcao per una tappa del suo Blues & Love Summer Tour 2019, in cui la cantante romana omaggia la black music, riproponendo alcuni tra i suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae e interpretando le cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera.

Organizzato dall’associazione culturale Progetto Evoluzione con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio del Comune di Narcao, il festival fa parte dell’Italian Blues Union, l’associazione che riunisce l’intero mondo del blues nazionale e si riconosce sotto l’insegna dell’European Blues Union, di cui è rappresentante per l’Italia proprio il direttore artistico di Narcao Blues, Gianni Melis.

IL FESTIVAL – Narcao Blues prende vita nel 1989 per iniziativa dell’associazione culturale Progetto Evoluzione, nata l’anno prima con l’obbiettivo di contribuire alla crescita e lo sviluppo socioculturale del Sulcis, con una particolare attenzione verso i giovani. Tanti i protagonisti della scena blues internazionale approdati nel paese del Sulcis in questi trent’anni: tra gli altri, Michael Coleman, Popa Chubby, Canned Heat, Mick Taylor, Eric Sardinas, Robben Ford, John Mayall, Peter Green, Larry Carlton, James Cotton, Roland Tchakounté, Lucky Peterson, Luke Winslow-King, Billy Gibbons, Otis Taylor.

Oltre al festival, vari progetti paralleli sono nati nel corso del tempo, dal South in Blues alla Gospel Explosion (rassegna itinerante che si tiene a dicembre, quest’anno alla sua sedicesima edizione), e poi seminari e conferenze per le scuole: iniziative che dimostrano come l’attività dell’associazione culturale Progetto Evoluzione e del proprio staff sia in continua crescita ed espansione, nonostante le difficoltà e le sfide che si presentano ogni anno. Di recente il Narcao Blues si è anche messo in luce per essere uno dei festival fondatori dell’Italian Blues Union, l’unione degli organizzatori e appassionati di blues dello Stivale. L’associazione fa capo alla più estesa European Blues Union, realtà che riunisce al suo interno ben ventitré nazioni.