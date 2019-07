Oristano. Canone di locazione per l’anno 2019, pubblicato il bando per la concessione di contributi di sostegno

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e occupate a titolo di abitazione principale e i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate a locazione permanente del programma “20mila abitazioni in affitto”. In entrambi i casi gli alloggi devono essere siti nel Comune di Oristano.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato, sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti per accedere ai contributi sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it

Per poter accedere ai contributi occorre presentare domanda indirizzata al Comune di Oristano e compilata sull’apposito modulo disponibile presso l’U.R.P., l’Informacittà, le circoscrizioni e sul sito internet.

Le domande dovranno essere presentate, a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. all’indirizzo Protocollo Generale del Comune di Oristano, Piazza Eleonora – Palazzo Campus Colonna o a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo e-mail istituzionale@pec.comune.oristano.it entro il 20 agosto 2019.